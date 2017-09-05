Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАЗК розповіли, які активи Порошенка перевіряли

Вівторок, 5 вересня 2017, 16:22
У НАЗК розповіли, які активи Порошенка перевіряли
FB Петра Порошенка

Національне агентство з питань запобігання корупції показало, які активи президента Петра Порошенка перевіряли у його декларації за 2016 рік.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит експерта центру "Ейдос" Гліба Канєвського.

Згідно з рішенням НАЗК про повну перевірку декларації Порошенка за 2016 рік, окрім зарплати у цьому році він отримував доходи від відчуження цінних паперів ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".

За 2016 рік Порошенку нараховували зарплату та страхові внески лише за основним місцем роботи.

За даними НАЗК, усі корпоративні права президента передані у 2015 році "Прайм Ессетс Кепітал", зараз активами якого управляє компанія "Ф’южн Капітал Партнерз".

Належні Порошенку акції "Прайм Ессетс Кепітал", ПАТ "МІБ", ПАТ "Акціонерний Комерційний промислово-інвестиційний банк України" були передані в управління ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" відповідно до договору про управління цінними паперами 6 жовтня 2016 року.

"При цьому, корпоративні права ТОВ "Фірма "Екран" (% від загального капіталу - 93,93) Порошенком П.О. передано в управління відповідно до укладеного договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (Багрій К.В.)", - зазначено у рішенні.

Акції компанії "Cill Конфекшенері інвестментс Лімітед" були передані у траст (довірчу власність) "Ротшильд Траст АГ" 27 квітня 2016 року.

"Відповідно до договору про створення "сліпого" трасту, вигодонабувачем трасту є суб’єкт декларування. У зв’язку з цим усе майно, що безпосередньо є "трастовим майном", належить третій особі на праві власності ("Ротшильд Траст АГ"), але вигоди від нього може отримувати суб’єкт декларування", - йдеться у рішенні.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації президента Петра Порошенка за 2015 і 2016 роки і не виявило порушень.

При цьому Агентству відмовили у наданні інформації Державна фіскальна служба та Головне управління ДФС у м. Києві щодо відомостей про суми виплачених доходів суб’єкту декларування та членам його сім’ї за  період з 1998 по 2014 рік, а також Департамент превентивної діяльності Національної поліції.

Олег Твердь, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: НАЗКПорошенкодеклараціїофшори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
Усі новини...
Реклама: