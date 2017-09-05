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У Швейцарії заявили, що знають про "золото Януковича"

Вівторок, 5 вересня 2017, 19:44

Генпрокуратура Швейцарії знає про інформацію, озвучену генпрокурором України Юрієм Луценком щодо виявленої банківської комірки із "великою кількістю золота".

Так швейцарські правоохоронці відповіли на прохання DW підтвердити цю інформацію.

"Як відповідальний орган влади Швейцарії генеральна прокуратура знайома з цим питанням, але зараз не може надати більше деталей", - ідеться у коментарі.

"У Швейцарії кримінальні провадження, як правило, конфіденційні. Загалом ми зв'язані таємницею слідства та службовою таємницею", - пояснили там причини відмови від надання подробиць.

Як відомо, Луценко напередодні в Миколаєві заявив, що також не може назвати власника комірки з золотом через таємницю слідства, утім, зазначив, що йдеться про особу, "близьку до так званої "сім'ї (екс-президента України Віктора) Януковича".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичЛуценкоШвейцарія
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