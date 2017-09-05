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Аваков пообіцяв внести правку в декларацію

Вівторок, 5 вересня 2017, 23:37

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв виправити неточність в декларації, на яку вказало НАЗК.

Про це він повідомив на Facebook.

"(...) НАЗК підтвердило подану декларацію і знайшло тільки одну помилку в тому, що вказавши дохід в одному рядку, я не повторив її в іншому розділі - дуже радий! Це роз'яснення щодо заповнення форми я виправлю. А зібрані матеріали щодо декларації оформлю фоліантом, з висновком НАЗК в кінці. І буду зберігати, як почесну грамоту першопрохідникові", - написав Аваков.

Як відомо, Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення в електронній декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за 2015 рік.

Українська правда

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Теми: Аваковдекларації
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