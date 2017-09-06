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КНДР погрожує США новими "подарунками"

Середа, 6 вересня 2017, 03:32
КНДР погрожує США новими подарунками

Високопоставлений північнокорейський дипломат попередив, що його країна готова відправити "більше подарунків" в Сполучені Штати, поки світові держави готують відповідь на останнє випробування ядерної зброї в Пхеньяні.

Про це повідомляє Reuters.

Постійний представник КНДР при ООН Хан Те Сон підтвердив, що Північна Корея успішно провела шосте та найбільше випробування ядерної бомби в неділю.

"Недавні заходи самооборони моєї країни, КНДР, є "подарунком", адресованим нікому, крім США", - сказав Хан на конференції з роззброєння.

"США отримають більше "подарунків"... поки вони покладаються на безрозсудні провокації й марні спроби чинити тиск на КНДР", - додав він, не уточнюючи про що саме йде мова.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі в понеділок звинуватила північнокорейського лідера Кім Чен Ина в тому, що він "благає про війну", проводячи випробування ядерних бомб і ракет, і закликала 15 членів Ради Безпеки накласти "максимально можливі" санкції для його стримування.

У той же час посол РФ в ООН Василь Небензя заявив у вівторок, що пропозиція США провести 11 вересня засідання Ради Безпеки щодо нових санкцій "трохи передчасна".

Президент Росії Володимир Путін раніше у вівторок заявив, що нові санкції були "марними і неефективними".

Росія є постійним членом Ради Безпеки і має право вето.

Теми: Північна КореяСШАООН
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