Суд щодо держзради Януковича перенесли на два тижні

Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді на 21 вересня.

Про це сказав головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають "Українські новини".

Таким чином суд надав адвокатові Януковича Максиму Герасько додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи.

Засідання розпочнеться о 14.00.

Раніше державний захисник Януковича Віталій Мешечек відмовився від своїх обов'язків захисника, пославшись на те, що не впорається з таким складним справою.

Пізніше київський регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив колишньому президенту нового державного адвоката Максима Герасько.

Як відомо, Віктора Януковича звинувачують в Україні в державній зраді. Також правоохоронці розслідують й інші справи проти екс-президента, який в 2014 році втік до Росії після розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності в Києві.