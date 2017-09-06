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Усі п'ятеро загиблих в ДТП на Рівненщині виявилися політологами

Середа, 6 вересня 2017, 11:55

Як виявилося, в результаті ДТП, що сталася в Рокитнівському районі Рівненської області, загинули п'ятеро політологів.

Про це повідомив у Facebook політичний експерт Юрій Романенко.

"Який чорний день. Друзі, вночі в автокатастрофі в Рівненській області загинули чотири політолога Олександр Маслак, Олексій Курінний, Олександр Ніконоров, Володимир Карагяур, у реанімації помер також п'ятий пасажир "Опеля" - громадський активіст і фахівець з децентралізації Сергій Попов", - написав він.

Як відомо, Попов раніше займав посаду заступника глави Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, до останнього часу був секретарем Ради донорів з питань децентралізації в Україні.

За інформацією Романенка, попередня версія аварії - занос авто на великій швидкості на мокрій дорозі з виносом на зустрічну смугу.

Ще один політичний експерт Богдана Бабич повідомила у Facebook, що усі п'ятеро загиблих поверталися до Києва з конференції "Стратегія співробітництва держав Міжмор'я в умовах гібридної війни" у Варшаві. У Володимира Карагяура при собі знайшли посвідчення співробітника Spilno.tv.

За її словами, Kурінний також був викладачем Національного університету "Києво-Могилянська академія", а Маслак – істориком.

Олександр Маслак
Олександр Маслак
 
Олексій Курінний
 
Володимир Карагяур
 
Олександр Ніконоров
Сергій Попов
Сергій Попов

Як повідомлялося, в результаті ДТП, що сталася на трасі Київ-Ковель-Ягодин у Рокитнівському районі Рівненської області, загинули четверо чоловіків, ще один потрапив до реанімації.

Українська правда

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Теми: ДТПнадзвичайна подіяРівненська область
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