Росія хоче "особливий статус" Донбасу, а потім миротворців

Представник РФ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявляє, що перш, ніж вводити миротворців, Київ повинен законодавчо закріпити за Донбасом особливий статус за "формулою Штайнмайера".

Про це він заявив перед початком зустрічі в середу, повідомляє "Інтерфакс. Білорусь".

"Миротворці ООН можуть бути введені на лінію розмежування тільки після того, як Київ законодавчо вирішить питання про затвердження на постійній основі особливого статусу Донбасу", - заявив Гризлов.

Він також додав, що розгортання контингенту ООН на лінії зіткнення на Донбасі стане реальним тільки після того, як Україна внесе в закон про особливий статус Донбасу принципово важливі поправки, які повинні бути узгоджені в рамках ТКГ.

"Вони будуть стосуватися запровадження особливого статусу на постійній основі за формулою Штайнмайера", - пояснив політик.

Крім того, Гризлов додав, що "потрібно буде забезпечити розведення сил і засобів на всій лінії зіткнення".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що миротворці ООН на Донбасі підуть на користь у вирішені конфлікту на сході України, але це треба узгоджувати з "ЛНР" і "ДНР".

У МЗС України заявили, що присутність росіян в миротворчій місії неможлива, оскільки сторона-агресор на території України не може одночасно виступати і миротворцем.

Постпред України при ООН Володимир Єльченко заявив, що у України готовий свій варіант резолюції по миротворчої місії на Донбасі.

Українська правда