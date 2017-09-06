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Акцію автомобілістів оголосили безстроковою

Середа, 6 вересня 2017, 13:48

Акція автомобілістів на іноземних номерах "За доступне розмитнення кожному українцю" триватиме в Києві у безстроковому режимі.

Про це заявив один із організаторів акції, голова громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Будемо продовжувати акцію, поки не буде конструктивного вирішення питання", – сказав на прес-конференції 6 вересня.



За даними організаторів акції, у ній бере участь близько 5 тисяч осіб.

 
Фото Уп

Як відомо, в Києві біля Верховної Ради з ранку середи проходить акція власників автомобілів на європейських номерах за легалізацію нерозмитнених авто.

 

Через неї перекрили рух транспорту біля Верховної Ради і в урядовому кварталі – весь центр столиці вранці опинився у заторах.

 

Водії почали збиратися ще з ночі – і мітинг триває, попри дощ, хоч і став менш чисельним.

 

Акція доволі добре організована. Її учасники розмахують прапорами з символікою "Авто Євро Сила" і грюкають по бочках.


 

По обіді мітингарі звільнили одну смугу для руху по вулиці Грушевського, передав канал "112 Україна"

Серед цілей акції – доступне розмитнення (% вартості авто) на всі автомобілі для всіх громадян України, введення простого і доступного механізму легалізації завезених автомобілів (встановлення ставки платежів до бюджету в межах 15-30% вартості авто) і мораторій на дію екологічних норм Євро5 як умови ввезення і реєстрації вживаних автомобілів в Україні.

 

Крім того, учасники акції домагаються припинення "репресій" силових структур проти водіїв автомобілів на єврономерах і мораторію на дискримінацію до остаточного законодавчого врегулювання питання.

"Інтерфакс-Україна", "Українська правда"

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Теми: акціїтранспортзаконодавство
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