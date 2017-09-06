Рада збирається ввести накопичувальну систему пенсійного страхування

Комітет соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради рекомендував парламенту запровадити накопичувальну систему пенсійного страхування з 1 січня 2019 року.

Про це повідомив у Twitter міністр віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"З 1 січня 2019 р запрацює накопичувальна система пенсійного страхування. Є шанс на це! Комітет підтримав нашу позицію в пенсійному законопроекті", - написав він.

За інформацією "Українських новин", на засіданні комітету були підтримані відповідні поправки до законопроекту про пенсійну реформу №6614 при підготовці до другого читання.

"Перерахування страхових внесків у накопичувальну систему пенсійного страхування впроваджується з 1 січня 2019 року", - сказано у поправках.

Вони передбачають, що учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування є особи, які станом на 1 січня 2019 року підлягають обов'язковому державному пенсійному страхуванню.

При цьому особи, яким станом на 1 січня 2019 року залишилося менше ніж 10 років до досягнення пенсійного віку, можуть відмовитися від внесків у накопичувальну систему пенсійного страхування.

Також передбачається, що особи, які досягли пенсійного віку, не можуть робити внески в накопичувальний фонд.

Крім того, Кабінету міністрів доручається до 1 липня 2018 року забезпечити створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування.

Як повідомлялося, до законопроекту щодо пенсійної реформи у Верховній Раді подано близько 2100 поправок.