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До реформ, які розглядає Рада, внесли майже 10 тисяч правок – Парубій

Понеділок, 4 вересня 2017, 11:22

На своїй черговій сесії, яка розпочнеться 5 вересня, Верховна Рада має розглянути близько 9,7 тисячі правок до законопроектів, які стосуються важливих реформ в Україні.

Про це спікер ВР Андрій Парубій розповів на погоджувальній раді в понеділок.

"Я вам скажу, що медична реформа має 893 правки, освітня – 1700 правок, з яких 600 відхилених, зміни до кодексів в рамках судової реформи мають майже 5000 правок, пенсійна реформа має 2100 правок", - заявив він.

За словами голови парламенту, через це розгляд кожної з цих реформ може забирати в Ради від одного до кількох днів.

Але спікер висловив сподівання, що протягом найближчих 2-3 тижнів ВР впорається з цим завданням.

Парубій запропонував головам фракцій розпочати сесію з розгляду освітньої реформи.

"Я вірю і сподіваюся, що ми протягом першого дня зможемо її розглянути і прийняти рішення", - зазначив він.

"Також дуже важливі будуть кадрові питання, які лишилися в нас ще з весни. З-поміж них і рахункова палата, і уповноважений з прав людини, і склад ЦВК. І це теж має бути серед прерогатив на цю осінь, на цей пленарний період", – додав Парубій.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна РадареформизаконодавствоПарубій
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