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У Порошенка хочуть закрити 1 з 3 пунктів пропуску в Крим

Середа, 6 вересня 2017, 15:26

Представництво президента в анексованому Криму виступає за скорочення пунктів пропуску на півострів з трьох до двох.

Про це заявив постійний представник президента в Криму Борис Бабін на засіданні комітету Верховної Ради з закордонних справ, повідомляють "Українські новини".

Пропонують закрити КПВВ "Чаплинка".

"Навіщо нам утримувати два пункти пропуску – Каланчак і Чаплинка – на відстані декількох кілометрів один від одного тільки тому, що так зробили росіяни? Я думаю, що виходячи з національної безпеки, є розуміння з боку силових структур, там повинен бути один пункт пропуску" , - сказав він.

Директор департаменту з питань Криму Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Сергій Мокренюк додав, що проект облаштування пунктів пропуску в Крим перебуває на даний момент в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

"Відносно пропозиції ліквідації КПВВ" Чаплинка " – є деякі зауваження щодо того, що якщо ми звужуємо пропускну здатність в'їзду - виїзду, то можуть бути провокації з боку Росії", - заявив він.

У той же час Бабін вважає, що пункт пропуску "Чаплинка" має бути закритий.

Як відомо, 17 серпня президент Петро Порошенко звільнив Наталію Попович з посади постійного представника президента у Криму та призначив на неї Бабіна.

Теми: Крим
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