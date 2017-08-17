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Порошенко призначив нового представника в Криму після акцій протесту

Четвер, 17 серпня 2017, 21:45
Порошенко призначив нового представника в Криму після акцій протесту

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Бориса Бабіна своїм постійним представником в Автономній Республіці Крим.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Раніше указом із вказаної посади була звільнена Наталія Попович.

Президент зазначив, що після зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим доручив уважно проаналізувати діяльність представництва президента в Криму.

"На жаль, факти які передавали мені громадські активісти, представники Меджлісу, значною мірою були підтверджені. Це дало підстави прийняти рішення щодо необхідних кадрових дій", - сказав Порошенка.

Президент вважає, що у структурі представництва має бути окрема посада з правозахисним статусом, щоб питання захисту прав кримськотатарського народу залишалося першим пріоритетом.

"Доручив підготувати зміни до указу стосовно діяльності представництва президента в Криму, де ми покладаємо ці обов’язки на першого заступника", - зазначив Порошенко.

Він підписав розпорядження про призначення Ізета Гданова на посаду першого заступника постійного представника президента України в Криму.

Також, за словами президента, мають бути якісно підготовлені зміни до Конституції. які б сприяли деокупації півострова.

"Ми активізуємо роботу робочої групи, і найближчим часом хотів би, щоб проект змін до Конституції з цих позицій якнайшвидше презентували у Верховній Раді", - зазначив він.

Важливим завданням президент також назвав захист прав людей, які постраждали внаслідок незаконної анексії Криму.

"Тут я покладаюся на ваш досвід. Сподіваюсь, що ви з перших днів будете залучені до активної і відповідальної роботи", - звернувся глава держави до Ізета Гданова.

Крім того, особливий акцент президент зробив на юридичному захисті державних інтересів в окупованому Криму. Мова йде про конфісковану державну власність, юридичний захист в міжнародних судах, координацію діяльності українських суб’єктів господарювання, приватних осіб, які втратили свою власність.

"Затягувати з цим не бачу ніякої можливості. З перших днів чекаю продуктивної, ефективної, державницької роботи", - резюмував глава держави.

Як відомо, витрати на представництво президента України в Криму, що базується в Херсоні, до кінця 2017 року можуть скласти 5 543 100 гривень.

Пікетувальники звинувачували це представництво в бездіяльності.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоКрим
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