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Кабмін призначив нового в.о. голови Фонду держмайна

Середа, 6 вересня 2017, 18:10

Уряд на засіданні в середу призначив виконувачем обов'язки голови Фонду держмайна України Віталія Трубарова, який з початку квітня цього року займає посаду керівника апарату Фонду.

Цю інформацію підтвердив віце-прем'єр Павло Розенко, передає "Інтерфакс-Україна".

Трубаров народився в 1973 році. Закінчив Донецький державний технічний університет, в 2003-2006 роках очолював регіональне відділення ФДМ в Донецькій області, а потім працював у Донецькій облраді і в районній податковій інспекції в Донецьку.

 
Віталій Трубаров

У 2010-2015 роках став спочатку заступником, а потім начальником регіонального відділення ФДМ по Києву.

У 2015-2017 роках Трубаров був помічником глави ФДМ, а потім головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів ФДМ.

Як відомо, 13 квітня Верховна Рада на пленарному засіданні схвалила звільнення Ігоря Білоуса з посади голови ФДМ за власним бажанням.

Виконувачем обов'язки голови ФДМ призначили першого заступника Білоуса Дмитра Парфененка, який вже очолював Фонд в такому статусі двічі: в 2008-2010 роках і з червня 2014 року по травень 2015 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Фонд держмайнаКабінет міністрів
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