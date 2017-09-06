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День в АТО: 13 обстрілів, втрат у лавах ЗСУ немає

Середа, 6 вересня 2017, 19:53

Проросійські бойовики у середу здійснили 13 обстрілів позицій Збройних сил України. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Сьогодні основна активність противника фіксувалась на Приморському напрямку, зокрема у районі Лебединського. Тут бойовики 6 разів відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах. Крім того, ворог застосовував зброю на підступах до Широкиного та Водяного", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку двічі під вогнем зі стрілецької зброї опинились українські укріплення біля шахти Бутівка та Зайцевого.

На Луганському напрямку єдиний обстріл опорного пункту ЗСУ з гранатомету зафіксований близько 13 години поблизу Кримського.

Українська правда

Теми: АТОЗбройні сили
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