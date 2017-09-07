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Президент застеріг Раду від законів, що шкодять безвізу

Четвер, 7 вересня 2017, 10:21

Президент Петро Порошенко пообіцяв ветувати будь-які закони Верховної Ради, які можуть хоча б частково зашкодити безвізовому режиму з Європою.

Про це він сказав з трибуни парламенту у четвер під час свого щорічного звернення до депутатів.

"Я хотів би застерегти окремих народних обранців від намірів ревізувати ті закони, які стали основою для ухвалення нашими партнерами рішення про надання нам безвізового режиму - чи то спроби скасувати або зробити непублічним електронне декларування, чи то намагання підчистити антидискримінаційні поправки до Трудового кодексу, чи то звуження повноважень антикорупційних органів, чи будь-що інше, що ставитиме під загрозу безвіз", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що буде без вагань ветувати такі ініціативи.

Водночас президент подякував Раді за те, що вона була "безпосередньою учасницею" плану з візової лібералізації з Євросоюзом, який включав майже 150 пунктів.

"Навіть коли йшлося про ухвалення відверто некомфортних для депутатів й інших чиновників рішень, наприклад, щодо публічного декларування статків і доходів, ви, шановні народні депутати, проявили здатність приносити власні інтереси в жертву загальнонаціональним", - сказав Порошенко.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоВерховна Радавізизаконодавство
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