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Президент пропонує зняти недоторканність з нардепів у 2020 році

Четвер, 7 вересня 2017, 10:59
Президент пропонує зняти недоторканність з нардепів у 2020 році
АПУ

Президент Петро Порошенко закликав депутатів скасувати депутатську недоторканність у 2020 році.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді.

"Закликаю внести і узгодити нарешті зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканість", - сказав він.

"Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямоване проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення із введенням його в дію 1 січня 2020 року для депутатів вже нової Верховної Ради", - додав Порошенко.

Українська правда      

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Теми: Порошенконедоторканність
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