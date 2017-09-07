Президент пропонує зняти недоторканність з нардепів у 2020 році
Четвер, 7 вересня 2017, 10:59
Президент Петро Порошенко закликав депутатів скасувати депутатську недоторканність у 2020 році.
Про це сказав президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді.
"Закликаю внести і узгодити нарешті зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканість", - сказав він.
"Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямоване проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення із введенням його в дію 1 січня 2020 року для депутатів вже нової Верховної Ради", - додав Порошенко.
Українська правда