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Дострокові вибори нераціональні, але ЦВК час оновити – президент

Четвер, 7 вересня 2017, 11:56

Президент Петро Порошенко закликав народних депутатів найближчим часом запропонувати кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії.

Про це він сказав під час щорічного звернення у Верховній Раді, повторивши позицію про недоречність дострокових виборів.  

"Очевидно, що внесення кардинальних змін до Конституції вже майже у виборчому циклі навряд чи буде позитивно сприйнято суспільством. Наближення планових голосувань за президента та Верховну Раду робить ще більш нераціональною ідею дочасних виборів", – заявив президент.

"Моя позиція незмінна: це має відбутися у визначений Конституцією термін. Це необхідно абсолютно для того, щоб забезпечити вільну, прозору, конкурентну та чесну кампанію. А я налаштований саме так. До неї треба готуватися вже сьогодні", – сказав Порошенко.

"Прошу, шановні депутати, протягом найближчих тижнів, може, навіть днів завершити консультації і подати мені пропозиції щодо кандидатур нових членів Центральної виборчої комісії", – звернувся він до парламентарів.

Як відомо, президента й Верховну Раду неодноразово закликали забезпечити ротацію членів ЦВК, адже саботаж у цьому питанні дискредитує інститут виборів в Україні.

Влітку 2016 року Порошенко пропонував парламенту звільнити від обов'язків 12 із 15 членів ЦВК і одночасно призначити 11 нових членів комісії.

Із лютого 2017 року вже 13 членів ЦВК мають передати свої повноваження новим членам.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКвибориПорошенкоВерховна Рада
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