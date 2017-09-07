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Крим треба зробити "непідйомною ношею" для Москви - Порошенко

Четвер, 7 вересня 2017, 12:08

Україна змусить Росію добровільно відмовитися від анексованого Криму.

Про це президент Петро Порошенко заявив на щорічному звернені до депутатів з трибуни парламенту у четвер.

За його словами, повернути Крим силою нереально і не варто сподіватися, що Росія піде сама. Проте, може зробити півострів "непідйомною ношею" для Москви.

"Як злочинець часом викидає вкрадене, коли воно починає йому пекти, так і Росія може відмовитися від Криму, якщо він стане їй пекти", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що для цього слід використовувати міжнародні платформи, санкції та інші правові, консолідовані заходи.

"Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності є тривалим, але неминучим процесом", - заявив президент.

 Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримПорошенкоРосіяанексія
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