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Депутати про виступ президента: Фарисейство і початок кампанії

Четвер, 7 вересня 2017, 12:28
Депутати про виступ президента: Фарисейство і початок кампанії

Народні депутати по-різному відгукуються про звернення президента Петра Порошенка до Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з кулуарів парламенту.

Так на запитання, яке враження викликав виступ президента, народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський сказав: "Виключно негативне".

Також негативно оцінює звернення Порошенка і член фракції "Самопоміч" Олег Лаврик:

"В двох словах – це було фарисейство", - сказав Лаврик.

Разом з тим у фракції БПП звернення Порошенка викликало позитивні емоції.

"Мені дуже сподобалося. Воно було досить самокритичним, була частина, де президент говорив, що люди незадоволені владою і чому. Тобто президент розуміє ситуацію. Мені сподобалися моменти про те, що зроблено, що буде зроблено", - сказав народний депутат Олексій Гончаренко.

На уточнення, що йому не сподобалося у виступі, Гончаренко сказав: "Можливо, могло бути коротше".

У Радикальній партії звернення президента до Ради назвали початком президентської кампанії.

"Це початок його президентської кампанії. Будь-які перемоги мають багато батьків, а от поразки - завжди сироти. Про негативні моменти він не вказав. По формі все красиво, по змісту це президентська кампанія", – сказав член фракції РПЛ Дмитро Лінько.

Як відомо, 7 вересня президент Петро Порошенко виступив із щорічним посланням у Верховній Раді.

Глава держави зокрема закликав нардепів скасувати депутатську недоторканність у 2020 році.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоВерховна Рада
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