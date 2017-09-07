Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Автомобілісти згорнули акцію під Радою

Четвер, 7 вересня 2017, 16:01
Автомобілісти згорнули акцію під Радою
Роман Кравець, УП

Мітингувальники за легалізацію нерозмитнених автомобілів завершили мітинг біля будівлі Верховної Ради.

Про це зі сцени на площі Конституції заявили координатори акції, передають Українські Новини.

Вони закликали учасників мітингу зберігати порядок, не вдаватися до провокацій і роз'їжджатися по областях. Перед цим поліція відтіснила автомобілістів з-під Ради.

В поліції пояснили, що мітингувальники принесли шини і збиралися їх палити біля Верховної Ради.

На даний момент під парламентом знаходяться близько 300 мітингувальників і близько 300 правоохоронців.

 
роман кравець
 
роман кравець
 
роман кравець
 
роман кравець
 
роман кравець

За словами кореспондента УП більша частина мітингувальників розійшлася. Один із організаторів акції Олександр Чернявський сказав, що акція призупинена. 

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
Усі новини...
Реклама: