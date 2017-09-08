Трамп хоче скасувати ліміт держборгу США назавжди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не тільки підтримує підвищення ліміту держборгу, але і виступає за повне скасування процедури періодичного розгляду цього питання конгресом, що дозволило б федеральному уряду позичати гроші без обмежень.

Про це пише BBC.

На даний момент ліміт запозичень для федерального казначейства встановлений на рівні 19,9 трлн дол. У мінфіні прогнозують, що ця позначка буде досягнута до 29 вересня, після чого без подальших запозичень федеральний уряд не зможе фінансувати свою поточну діяльність.

Американський бюджет протягом майже всієї історії країни зводився з дефіцитом - востаннє доходи перевищували витрати в 2000 році. При цьому уряд має можливість позичати гроші під рекордно низький відсоток, оскільки неухильно платить за всіма своїми борговими зобов'язаннями.

"Протягом багатьох років люди говорили про те, що потрібно позбутися від ліміту боргу і є багато вагомих причин для цього. Тож, звичайно, це те, що ми обговоримо, ми навіть обговорювали це на вчорашній зустрічі, - заявив президент США. - це ускладнює ситуацію, в цьому насправді немає необхідності".

Газета Washington Post, посилаючись на трьох осіб, знайомих з рішенням, пише, що Трамп і лідер демократів в сенаті Чак Шумер домовилися працювати разом в напрямку повного скасування боргового ліміту.

Також газета повідомляє, що Трамп, Шумер і лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі в наступні кілька місяців будуть працювати над тим, щоб усунути необхідність періодичного підвищення ліміту конгресом.

Поштовхом для підвищення ліміту держборгу стала необхідність надати на допомогу постраждалим від урагану "Гарві" 8 млрд доларів США.

У рейтинговому агентстві S&P вважають, що непідвищення ліміту держборгу буде мати для економіки більш катастрофічні наслідки, ніж крах банку Lehman Brothers, який став початком світової фінансової кризи 2008 року.

На даний момент держборг США перевищує 100% ВВП країни.