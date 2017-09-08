Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дані про мільйонні фінпорушення в "Укроборонпромі" перевірить НАБУ

П'ятниця, 8 вересня 2017, 16:35

Національне антикорупційне бюро проведе перевірку виявлених Державною аудиторською службою України фактів допущених порушень законодавства в ході здійснення фінансово-господарської діяльності підприємствами Державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит, яку має в своєму розпорядженні "Українська правда".

"Перевірку буде проведено з урахуванням повноважень Національного антикорупційного бюро, та у разі встановлення вчинення злочинів службовими особами вказаних підприємств, вирішено питання в порядку, передбаченому ст 214 КПК України", – повідомили детективи НАБУ.

 

Раніше "Економічна правда" писала, що Державна аудиторська служба виявила на ДК "Укроборонпром" факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на сотні мільйонів гривень, про що було повідомлено НАБУ та поліції.

Найбільші порушення виявлені у компанії "Укрспецекспорт" та на її дочірніх підприємствах: "Промоборонекспорт", "Укрінмаш", "Таско-експорт", "Прогрес", "Спецтехноекспорт", "Укроборонсервіс".

Як відомо, концерн майже повністю контролюють люди президента Петра Порошенка.

Детально про вплив команди президента на державний концерн раніше писала "Українська правда".

Також про корупцію та фінансові зловживання на оборонних підприємствах читайте на ЕП.

Українська правда

Теми: УкроборонпромНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Укроборонпром
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" отримав підозру
Останні новини
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
Усі новини...
Реклама: