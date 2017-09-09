Утримання Гриба без ліків в СІЗО може призвести до фатальних наслідків - батько

Батько утримуваного в СІЗО в Краснодарському краї українця Павла Гриба заявив, що утримання його сина без ліків може призвести до фатальних наслідків.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

"Я написав звернення всім, додав документи про важкий стан здоров’я, про потребу в нагляді, медикаментах, небезпеку утримання,що це може призвести до фатальних наслідків. Кожен день перебування там, беззнущань і побиття, може призвести до фатальних наслідків", - сказав він.

"Ми переживаємо, що з дитиною може статися непоправне. І там ніхто не зможе надати йому допомогу – може бути крововилив", - додав батько українця.

Як відомо, представники захисту приїхали до слідчого ізолятора ФСБ в Краснодарі, де утримують громадянина України Павла Гриба, проте їх до затриманого поки не пускають.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – на наступний день після перетину ним кордону Білорусі – і станом на 7 вересня не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

Білоруська сторона лише 31 серпня підтвердила факт перетину кордонуукраїнцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.

При цьому правоохоронці республіки зазначали, що інформації про виїзд з Білорусі Гриба не мають.