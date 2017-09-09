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Фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Зейтуллаєва доставили в Башкортостан

Субота, 9 вересня 2017, 07:41

Незаконно засуджений в РФ кримчанин Руслан Зейтуллаєв етапований до виправної колонії в російській республіці Башкортостан.

Про це 8 вересня повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв, передає "Радіо Свобода".

Він уточнив, що Зейтуллаєв прибув до виправної колонії №2 УФСІН Росії по республіці Башкортостан.

Як відомо, 27 липня Верховний суд Росії розглянув апеляцію громадянина України Руслана Зейтуллаєва і залишив його за ґратами, збільшивши термін ув'язнення із 12 років до 15. 

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в "участі в терористичному співтоваристві" і засудив його до 7 років позбавлення волі. 

Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді Росії, і справу знову направили до Північно-Кавказького окружного військового суду на перегляд. Слідчі органи наполягали на тому, щоб Зейтуллаєва визнали не учасником, а організатором терористичного співтовариства.

Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Суд засудив Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі, однак після розгляду апеляції збільшив термін. 

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

МЗС України висловило категоричний протест та обурення у зв’язку з черговою хвилею політичних репресій та порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України.

Теми: Росіяполітв'язні
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