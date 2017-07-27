Російський суд залишив Зейтуллаєва за ґратами на 15 років

Верховний суд Росії розглянув апеляцію громадянина України Руслана Зейтуллаєва і залишив його за ґратами, збільшивши термін ув'язнення із 12 років до 15.

Про це повідомляє адвокат Еміль Курбедінов.

Прокуратура РФ вимагала збільшити йому термін покарання до 17 років.

Адвокат Едем Семедляєв також повідомляє, що Зейтуллаєв, якого окупаційна російська влада затримала в справі "Хізб ут-Тахрір", оголосив третє голодування.

Зейтуллаєв вимагає зустрічі з українським консулом і уповноваженим з прав людини Валерією Лутковською. Також він просить допустити в СІЗО Ростова російських правозахисників, представника Генконсульства України, журналістів, які хочуть його відвідати в СІЗО.

Також подано клопотання – повернути Зейтуллаєва, як громадянина України, в Україну, і припинити переслідування кримських татар за національними і релігійними ознаками.

"Клопотання взяте судовою колегією до уваги, але не належить до предмета судового розгляду", – заявив у відповідь суддя і клопотання відхилив.

Під час короткої перерви, поки колегія перебувала в нарадчій кімнаті, спілкуватися із Зейтуллаєвим заборонили не тільки адвокатам, а й українському консулу, який прийшов на засідання.

Зейтуллаєв намалював у відповідь кілька плакатів, у тому числі "Репресії XXI століття", ці плакати він мовчки показав на камеру, повідомляє "Радіо Свобода".

26 квітня 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Росії засудив фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в "участі в терористичному співтоваристві" і засудив його до 7 років позбавлення волі.

Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді Росії, і справу знову направили до Північно-Кавказького окружного військового суду на перегляд. Слідчі органи наполягали на тому, щоб Зейтуллаєва визнали не учасником, а організатором терористичного співтовариства.

Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Суд засудив Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".