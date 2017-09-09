СБУ: на Махаурі давно полювали російські спецслужби

Загиблий від вибуху в центрі Києва Алі Тімаєв, відомий як Тімур Махаурі, всіма можливими засобами боровся з "путінським" режимом, був особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією спецслужби, Алі Тімаєв, нікнейм – "Тімур Махаурі", 04.04.1978 р.н., уродженець с. Гучум-Кале, Ітум-Калінського району, Чеченської республіки.

"Усіма можливими засобами боровся з "путінським" режимом, був особистим ворогом Рамзана Кадирова. Постійно переслідувався спецслужбами РФ та Чеченської Республіки", - заявили в СБУ.

В період з 1999 по 2000 роки Тімаєв брав участь у бойових діях проти російських військ в Республіці Дагестан, дістав вогнепальне поранення. У 2008 році брав безпосередню участь у грузинсько-російській війні на боці Грузії.

"На нього давно "полювали" російські спецслужби. Всього щодо нього було вчинено 3 замахи на вбивство, у тому числі 08.03.2009 в Тбілісі шляхом підриву за допомогою СВП у під’їзді житлового будинку. Тоді Алі вдалось вижити. Підтримував дружні стосунки з бійцями, які брали участь у бойових діях у районі проведення АТО", - зазначили в спецслужбі.

Як відомо, ввечері 8 вересня у центрі Києва на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто з грузинськими номерами. В машині перебували троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінку доставили до лікарні у важкому стані, здоров'ю дитини загрози немає.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим був Темур Махаурі.

Голова департаменту зв'язків з громадськістю МВС Артем Шевченко заявив, що "ця особа навряд чи являла приклад законослухняного громадянина".

Українська правда