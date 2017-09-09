ФК "Маріуполь" вимагатиме від "Динамо" гарантій безпеки в Києві

ФК "Маріуполь" може вимагати від ФК "Динамо" (Київ) гарантій безпеки перед матчем у столиці.

Про це написав у Facebook віце-президент ФК "Маріуполь" Андрій Санін.

"Знову теракт в центрі Києві з людськими жертвами. Схоже, що після цього називати Маріуполь небезпечним містом навряд чи хтось зважиться, сумна "пальма терористичної першості" точно належить не нам. А ось з приводу безпеки ФК "Маріуполь" під час перебування в столиці у мене вже виникають обгрунтовані сумніви", - зазначив він.

За словами Саніна, скоріш за все, "Маріуполь" наполягатиме на дзеркальному виконанні "Динамо" всіх тих вимог в області забезпечення безпеки, які свого часу висувалися перед ними.

Серед них Санін назвав надання письмових гарантій безпеки від ГУНП, СБУ та міської мерії, супровід екіпажами дорожньої поліції клубного транспорту на території Київської області та м.Київ, цілодобову охорону місць проживання футболістів і персоналу ФК "Маріуполь" силами воєнізованої охорони або інших структур, що мають відповідну ліцензію.

Також в ФК "Маріуполь" можуть зажадати завчасного надання актів готовності приймаючого стадіону і планів забезпечення безпеки, підписаних ГУНП, СБУ, мерією і т.д.

Санін згадав також надання оперативного зведення по ситуації в приймаючому місті з точки зору громадської безпеки і рівня терористичних загроз.

"По мірі наближення матчу в Києві цей список буде розширюватися, адже в повній відповідності з регламентами ФІФА і УЄФА "...безпека понад усе", - додав він.

Як повідомлялося, ФК "Динамо" відмовився їхати на матч до Маріуполя, запланований на 27 серпня, через відсутність належних гарантій безпеки.

Українська правда