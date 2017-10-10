Президент Чехії пропонує заплатити Україні та узаконити анексію Криму
Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.
Про це він заявив у Парламентській асамблеї Ради Європи, відповідаючи на запитання українського депутата Олексія Гончаренка, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
"На мою думку, буде якась компенсація для України – чи в фінансовій формі, чи нафтою і газом", - наголосив він
Президент Чехії визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Та це завершена справа (fait accompli)".
Земан пояснив, що в разі незгоди України на компенсацію розпочнеться "європейська війна". Він, зокрема, процитував колишнього німецького президента Йоахіма Гаука: "Якщо ми хочемо забрати Крим та повернути Україні, це означатиме європейську війну". На цій підставі Земан зробив висновок, що "війна" неуникна також у разі збереження зусиль України для повернення Криму.
"Ми маємо уникнути європейської війни, і ви маєте це зрозуміти", - звернувся він до депутатів.
Примітно, що представники ПАРЄ, які ставили запитання після того не висловили обурення через слова Земана щодо "продажу Криму".