Прем’єр Чехії: промова Земана у ПАРЄ не відповідає нашій зовнішній політиці

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що висловлювання президента країни Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи не відповідають зовнішній політиці чеського уряду.

Про це Богуслав Соботка написав у своєму Twitter.

"Промова Земана в Раді Європи абсолютно контрастує із нашою зовнішньою політикою, і президент не мав мандату від чеського уряду. Чеська Республіка поважає міжнародне право. Санкції ЄС проти Росії прив'язані до імплементації Мінських угод, без виконання цих угод їх не можна скасовувати" - заявив він.

Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Європейська правда