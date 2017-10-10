Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єр Чехії: промова Земана у ПАРЄ не відповідає нашій зовнішній політиці

Вівторок, 10 жовтня 2017, 21:28

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що висловлювання президента країни Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи не відповідають зовнішній політиці чеського уряду.

Про це Богуслав Соботка написав у своєму Twitter.

"Промова Земана в Раді Європи абсолютно контрастує із нашою зовнішньою політикою, і президент не мав мандату від чеського уряду. Чеська Республіка поважає міжнародне право. Санкції ЄС проти Росії прив'язані до імплементації Мінських угод, без виконання цих угод їх не можна скасовувати" - заявив він.

Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Європейська правда

Теми: ЧехіяПАРЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Чехія
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
Чеський міністр: ЄС стане рівноправним глобальним гравцем лише коли буде федерацією
У Чехії горять 40 гектарів лісу: є постраждалі
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: