У поліції всі оперативні дані зведуть у базу і зроблять карту злочинів

Новостворене Управління кримінального аналізу Національної поліції зведе в одну базу всю оперативну інформацію.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника цього управління Володимир Єрофеєв, інтерв'ю якого публікує 11 жовтня прес-служба Нацполіції.

"На сьогодні у системі поліції існує дуже багато джерел розрізненої інформації. Вона аналізується автономно співробітниками різних служб. Наприклад, управління боротьби з незаконним обігом наркотиків зберігає свою інформацію, в карному розшуку є співробітники, які аналізують свій вузько направлений блок інформації. І все це зберігається в різних базах", – зазначив він.

"Крім того, оперативники накопичують і зберігають інформацію у себе. А після звільнення або пересування по службі працівника інформація втрачається. Відтак відсутня можливість якісно оцінити інформацію в глобальному масштабі, хоча б в межах однієї області", – додав Єрофеєв.

"Держава витрачає кошти на отримання інформації, а потім ми цю інформацію втрачаємо" – констатував він.

За словами Єрофеєва, "тут порушується європейський принцип про те, що інформація не належить конкретному поліцейському, інформація належить державі як один із продуктів діяльності поліції".

"І тому наша задача – консолідація всієї оперативної інформації, її подальший аналіз, що допоможе у розкритті, в першу чергу, тяжких та особливо тяжких злочинів", – сказав т.в.о. начальника управління кримінального аналізу Нацполіції.

Він повідомив про новації:

"Перше, що ми будемо намагатися запровадити, – це зробити географічну прив’язку до кожного житлового будинку, з можливістю нанесення інформації на карту".

"Це дасть нам можливість робити якісний аналіз скоєних порушень: визначати зони скоєння злочинів, скерувати в такі місця додаткові наряди патрульної поліції або ставити завдання дільничному додатково відпрацювати місця проживання осіб, які перебувають під адміністративним наглядом", – пояснив Єрофеєв.

"У нас з’явиться новий механізм для реагування на злочин і профілактики таких злочинів. Я вважаю, робота нашого управління позитивно вплине на оперативну обстановку в країні", – переконаний він.

Володимир Володимирович Єрофеєв Нацполіція

Єрофеєв повідомив, що його підрозділ орієнтовано на аналітику у трьох напрямках:

"Перше оперативний аналіз – це аналіз по скоєних резонансних злочинах. Група аналітиків оперативно збиратиме дані по цьому злочину, технічну інформацію і проводитиме аналіз для того, аби скоординувати роботу слідчо-оперативної групи в розкритті цього злочину".

"Другий напрямок – це тактичний аналіз. Це аналіз, який дає можливість оцінити обстановку через нанесення інформації на карти. Тобто виявити райони з підвищеним ризиком скоєння грабежів, розбійних нападів, вуличних злочинів. Дати рекомендації для перестановки нарядів патрульної поліції або рекомендації для проведення цільових відпрацювань районів силами оперативних працівників", – додав він.

"Третій напрямок – це стратегічний аналіз. Він спрямований на аналіз діяльності організованих злочинних груп, а відтак – і на перспективу в роботі по боротьбі з ними", – сказав Єрофеєв.

На його думку, таким чином можна також прослідкувати ефективність роботи конкретного поліцейського.

"На мій погляд, після закінчення робочого дня, що стосується оперативного співробітника, патрульного поліцейського, кожний поліцейський повинен скласти звіт про проведену роботу і цей звіт внести в базу даних. Знаючи, що їх робота буде ретельно аналізуватися, підвищиться й відповідальність", – сказав Єрофеєв.

Він додав, що його управління планує використовувати досвід іноземних колег. Наприклад, "подібний підрозділ досить успішно діє в Румунії", де для отримання інформації про злочинця достатньо одного "кліка" у єдиній базі.

Олена Рощенко, УП