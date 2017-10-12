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Береза після побиття хоче повернути поліцейських на футбольні стадіони

Четвер, 12 жовтня 2017, 10:41
Береза після побиття хоче повернути поліцейських на футбольні стадіони

Після побиття на футбольному стадіоні "Дніпро-Арена" народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза хоче зробити все можливе, щоб на футбольні стадіони повернулися поліцейські.

Про це він заявив на сторінці у Facebook, коментуючи своє побиття ультрасами футбольного клубу "Дніпро".

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб на футбольні стадіони повернулися поліцейські. Адже перегляд матчу має бути безпечним для вболівальників, а нейтралізація хуліганів – миттєвою", - написав Береза.

Нардеп розповів, що ввечері 11 жовтня, коли сталася бійка, на стадіоні були майже 700 школярів з сіл і області, серед яких багато сиріт з інтернатів, зазначив Береза.

"Уявіть ситуацію, коли купа покидьків, розмітаючи на своєму шляху малечу, буцаючи їх ногами, вломилася в сектор, де знаходились вболівальники СК "Дніпро-1". А правоохоронці та стюарди при цьому діяли геть неадекватно, можна сказати зовсім не діяли", - заявив він.

Береза розповів, що у вечір побиття він був на стадіоні разом із донькою та однорічним онуком. Майже за хвилину до початку бійки донька встигла забрати дитину, розповів він.

Нардеп підкреслив, що його відповідь буде жорсткою та сподівається на засідання членів Федерації футболу України та Професіональної футбольної ліги найближчим часом.

 
Побиття Берези
FB Jury Bereza

Як відомо, ввечері 11 жовтня ультрас футбольного клубу "Дніпро" побили президента клубу "Дніпро-1" нардепа "Народного фронту" Юрія Березу на "Дніпро-Арені" під час матчу 16-го туру другої ліги.

Як повідомлялося, 23 вересня 2017 року близько опівночі зловмисник підпалив одну з кімнат нежитлового будинку у с. Чумаки П’ятихатського району Дніпропетровської області нардепа Юрія Берерзи, а трохи згодом - автомобіль "Nissan", припаркований на березі річки Саксагань.

26 вересня 2017 року у чоловіка, якого затримали за спробу підпалити будинок Юрія Берези, лікарі виявили внутрішньочерепну травму.

Українська правда

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Теми: поліціяфутбол
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