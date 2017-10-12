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Революція Гідності: 2 "тітушок" засудили до 5 років умовно

Четвер, 12 жовтня 2017, 12:50

Святошинський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі умовно 2 "тітушок" за участь в затриманні спільно з міліцією активістів Автомайдану 23 січня 2014 року.

Про це йдеться у вироку, який виніс суддя Сергій Дячук 5 жовтня, передають Українські Новини.

Засуджені жителі Черкас Євген Косинський та Михайло Дяченко, свою вину визнали повністю.

Слідство встановило, що в січні 2014 року керівник Черкаської обласної організації "Молоді регіони" запропонував своєму знайомому Косинському зібрати і забезпечити прибуття до Києва групи "тітушек" для участі в акціях "антиМайдан", на що той погодився.

За кожного залученого учасника було обіцяно грошову винагороду в розмірі 1500 гривень.

Вночі 23 січня 2014 року керівництво Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Києві зібрало прибулих "тітушек" і привернуло їх до операції із затримання активістів Автомайдану.

Зловмисники мали спровокувати конфлікт і дати підстави спецпідрозділу міліції "Беркут" для затримання активістів євромайдан і Автомайдану.

Близько 3:00 23 січня 2014 року міліція почала незаконні затримання "автомайданівців" і розбила їх автомобілі на вул. Щорса.

При затриманні активісти були жорстоко побиті співробітниками "Беркута".

Підсудні "тітушки" заблокували шляхи відступу "автомайднівців" і також допомагали міліціонерам в їх затриманні.

При цьому в ході операції "беркутівці" випадково побили і затримали 1 "тітушку" і 1 міліціонера.

Підсудні Дяченко і Косинський звинувачувалися за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 (пособництво шляхом умисного сприяння працівникам міліції в перевищенні влади і службових повноважень за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

27 червня 2017 року, між прокурором Генеральної прокуратури і обвинуваченими було укладено угоду про визнання винуватості.

Суд затвердив угоду і врахував, що один з обвинувачених є учасником антитерористичної операції і має статус учасника бойових дій.

Таким чином, суд засудив підсудних до 5 років позбавлення волі, але звільнив від покарання з випробувальним терміном на 3 і на 2 роки.

"Українська правда" у Threads

Теми: МайдансудТітушко
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