Ізраїль слідом за США заявив про намір вийти з ЮНЕСКО

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав доручення дипломатам почати підготовку виходу країни із ЮНЕСКО, через кілька годин після рішення США.

Про це повідомляє Haaretz.

Нетаньяху привітав рішення президента США Дональда Трампа щодо виходу США з ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури.

"Це сміливе і моральне рішення, тому що ЮНЕСКО перетворилося на театр абсурду. Замість того, щоб зберігати історію, організація її спотворює", – сказав він.

Нагадаємо, 12 жовтня Сполучені Штати оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури.

Одна із причин виходу із організації – протест проти антиізраїльської позиції ЮНЕСКО.

Зазначимо, що ЮНЕСКО охоплює 195 держав-членів та 10 асоційованих членів (територій, що не несуть відповідальність за зовнішню політику).