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Снайпер бойовиків прострелив плече прикордоннику

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 14:54

Снайпер-терорист влучив в українського прикордонника, що ніс варту на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" у Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

"У результаті вогню під час виконання службових обов’язків на контрольному посту "Мар’їнка" отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Краматорського прикордонного загону. Куля влучила прикордоннику в плече", - розповідають у ДПСУ.

За інформацією служби, пораненому військовослужбовцю відразу надали першу медичну допомогу та каретою "швидкої" відвезли до лікарні міста Курахове.

"На даний момент життю та здоров’ю пораненого нічого не загрожує", - зазначається в повідомленні.

Про цей випадок було поінформовано штаб АТО та представників ОБСЄ.

Українська правда

Теми: Прикордонна службаДонбаснадзвичайна подіяАТО
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