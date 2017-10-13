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У Запорізькій області зафіксували перевищення епідпорогу ГРВІ

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 22:53

У Запорізькій області зафіксували перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ.

Про це повідомляється в інформаційному бюлетені "Грип та ГРВІ в Україні" за 2-8 жовтня.

Згідно з інформацією, протягом минулого тижня активність грипу в регіонах України залишалася низькою.

На гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) захворіла 152 551 людина, що типово для цієї пори року, зазначається у доповіді.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській, найменший – у Луганській областях. В Запорізькій області спостерігається епідемічний підйом захворюваності за рахунок респіраторної групи збудників, епідпоріг за звітний тиждень перевищений на 4,5 %.

В інших областях ситуація типова для осені.

Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти до 14 років.

Смертей через ускладнення від грипу минулого тижня не зафіксовано.

Українська правда

Теми: здоров'яЗапоріжжя
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