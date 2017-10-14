Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 21 обстріл, поранено одного бійця ЗСУ

Субота, 14 жовтня 2017, 07:57
Доба в АТО: 21 обстріл, поранено одного бійця ЗСУ
фото: Міноборони

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець української армії.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою Збройними Силами України. Противник продовжував вогневі провокації, здебільшого, застосовуючи легке піхотне озброєння.

Так, на Донецькому напрямку ввечері, упродовж години бойовики били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на підступах до Авдіївки. Вже вночі під кулеметним вогнем опинились позиції ЗСУ біля Майорська і Пісків. Неподалік Зайцевого ворог застосовував озброєння БМП. 

На Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та кулеметів по оборонцям Новоолександрівки.

Як повідомляється, тут українські військові жорстко відповідали ворогу. У результаті цього протистояння, близько 18 години отримав поранення один український військовослужбовець.

Крім того, ввечері проросійські найманці застосовували 82-міліметрові міномети неподалік Кримського. А протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю біля Станиці Луганської і Валуйського. 

На Приморському напрямку з легкого піхотного озброєння бойовики обстрілювали  опорні пункти сил АТОу районі Широкиного, Гнутового і Водяного. 

У відповідь українські воїни 14 разів вогнем примушували ворога дотримуватися режиму тиші.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: