"Нацкорпус" планує відновити акції з блокування російського бізнесу

Партія "Національний корпус" має намір відновити акції з блокування російського бізнесу в Україні.

Про це 14 жовтня після з'їзду партії заявив голова партії, позафракційний нардеп Андрій Білецький, повідомляють Українські новини.

Він зазначив, що націоналісти складають список російських компаній, що працюють в Україні.

"Створено так званий "чорний список". Коли він остаточно наповниться, ми перейдемо до практичних дій", - заявив Білецький.

З його слів, практичні дії передбачають силові акції та законодавчу роботу.

Білецький прогнозує, що ці акції почнуться наприкінці осені.