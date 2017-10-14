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Росія не отримала запрошення на засідання ПАЧЕС, що пройде в Україні

Субота, 14 жовтня 2017, 21:44

Російська делегація не отримала запрошення на Генасамблею ПА Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), яка має відбутися у Києві.

Про це повідомив глава російської делегації, депутат Держдуми РФ Михайло Ємельянов, пише ТАСС.

Ємельянов заявив, що це - "вулична культура" і "безпрецедентний випадок, коли країна-організатор не запросила країну-учасницю на засідання".

Він додав, що у ПАЧЕС беруть участь "країни, що мають серйозні двосторонні розбіжності, але це не було приводом відмовлятися направляти запрошення" і навів як приклад Вірменію, Туреччину, Албанію і Сербію.

За словами Ємельянова, Росія звернулася до Сербії з проханням представляти інтереси РФ на засіданні Генасамблеї ПАЧЕС.

Засідання Генасамблеї має відбутися наприкінці 2017 року.

Теми: Росія
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