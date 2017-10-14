Росія не отримала запрошення на засідання ПАЧЕС, що пройде в Україні
Російська делегація не отримала запрошення на Генасамблею ПА Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), яка має відбутися у Києві.
Про це повідомив глава російської делегації, депутат Держдуми РФ Михайло Ємельянов, пише ТАСС.
Ємельянов заявив, що це - "вулична культура" і "безпрецедентний випадок, коли країна-організатор не запросила країну-учасницю на засідання".
Він додав, що у ПАЧЕС беруть участь "країни, що мають серйозні двосторонні розбіжності, але це не було приводом відмовлятися направляти запрошення" і навів як приклад Вірменію, Туреччину, Албанію і Сербію.
За словами Ємельянова, Росія звернулася до Сербії з проханням представляти інтереси РФ на засіданні Генасамблеї ПАЧЕС.
Засідання Генасамблеї має відбутися наприкінці 2017 року.