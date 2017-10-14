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У Вінниці відкрили перший в Україні пам'ятник Петлюрі

Субота, 14 жовтня 2017, 21:57

У Вінниці відкрили пам'ятник Симону Петлюрі.

Як повідомляє місцеве видання "Моя Вінниця", це перша в Україні повноцінна скульптурна композиція на честь державного та військового діяча.

Пам’ятник встановлено на подвір’ї будівлі, де розташоване обласне радіо. З 7 травня до 19 червня 1920 р. у будівлі розміщувалася Військово-похідна Канцелярія Головного Отамана.

У подальшому пам'ятник стане частиною історичного комплексу - Музею Тимчасової Столиці, зазначає видання.

Відкриття пам'ятника відбулося у День захисника України під час фестивалю військово-історичної реконструкції "Вінниця – Столиця УНР", який присвячено 100-річчю української революції.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінниця
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