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Наступного тижня буде тепла погода та без дощів – Укргідрометцентр

Неділя, 15 жовтня 2017, 13:16
Наступного тижня буде тепла погода та без дощів – Укргідрометцентр

В Україні прогнозують значне потепління та відсутність дощів з наступного тижня.

Про повідомляють на сайті Укргідрометцентру.

Так, 16 жовтня по всій території країни буде сонячно з невеликою хмарністю.

На заході найтепліше: +15-20 вдень та +8-10 вночі. Без опадів, вітер - 5-10 метрів за секунду.

На сході і півночі трохи холодніше: +11-15 вдень та +5-8 вночі. Опадів теж не очікують, вітер - 7-12 метрів за секунду.

У центрі та на півдні країни теж суттєве потепління: +15-19 вдень та +9-11 вночі. Теж без опадів, вітер - 7-12 метрів за секунду.

У Києві теж потеплішає: +14-16 вдень та +8-10 вночі.

 
Прогноз на 16 жовтня

Схожа погода має зберігатися протягом тижня.

Українська правда

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Теми: погода
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