Наступного тижня буде тепла погода та без дощів – Укргідрометцентр
Неділя, 15 жовтня 2017, 13:16
В Україні прогнозують значне потепління та відсутність дощів з наступного тижня.
Про повідомляють на сайті Укргідрометцентру.
Так, 16 жовтня по всій території країни буде сонячно з невеликою хмарністю.
На заході найтепліше: +15-20 вдень та +8-10 вночі. Без опадів, вітер - 5-10 метрів за секунду.
На сході і півночі трохи холодніше: +11-15 вдень та +5-8 вночі. Опадів теж не очікують, вітер - 7-12 метрів за секунду.
У центрі та на півдні країни теж суттєве потепління: +15-19 вдень та +9-11 вночі. Теж без опадів, вітер - 7-12 метрів за секунду.
У Києві теж потеплішає: +14-16 вдень та +8-10 вночі.
Схожа погода має зберігатися протягом тижня.
Українська правда