Автор "Ікон Революції": Відновлення малюнків – це "акція вандалізму"

Художник на прізвисько Sociopath, який створив знамениті графіті "Ікони Революції" під час Євромайдану, заявив, що оригінальні малюнки можна було реставрувати до того, як їх намалювали заново.

Про це він написав у Facebook.

"Вчорашня новина найсумніша у історії з "Іконами Революції". Навіть після "доценків" і "рабіновичів" залишалася можливість реставрації автентичних символів Революції, і тепер їх дії виглядають менш глумливими ніж ті, що змусили фасад Грушевського сьогодні виглядати таким спаплюженим", - написав Sociopath.

Художник назвав відновлення малюнків "вандальною акцією організації "Новий Вогонь"" та додав, що після цього оригінальні графіті не підлягають відновленню.

"Нанесені плями не мають нічого спільного зі справжніми революційними символами. Сподіваюсь, на цей раз самовільні дії Дмитра Різниченка і компанії на роль відновлювачів історичної пам’яті не залишиться поза увагою правоохоронних органів, а їх творчі недопотуги будуть засуджені громадськістю, яка не дозволяє маніпулювати собою", - написав художник.

Sociopath також зазначив, що не знаходить цензурних слів, що прокоментувати заяву "Нового вогню" про те, що він самоусунувся від відновлення малюнків. Він додав, що не відмовлявся відновлювати "Ікони Революції", а відмовився брати участь у "дешевій спробі піару".

Як повідомлялося, 14 жовтня організація "Новий вогонь" намалювала заново знамениті графіті "Ікони Революції", які художник на прізвисько Sociopath створив під час Євромайдану на фасаді будівлі на вулиці Грушевського.

В організації запевнили, що знищені малюнки неможливо було реставрувати, а автор оригінальних "Ікон Революції" відмовився їх відновлювати.

3 вересня з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Пізніше директор українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про те, що готує звернення до поліції і до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Майдану на фасаді магазину на вулиці Грушевського в Києві.

Українська правда