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В Ужгороді застрелили гендиректора взуттєвої фабрики

Понеділок, 16 жовтня 2017, 17:28

В Ужгороді на робочому місці застрелили генерального директора взуттєвого підприємства ТОВ "Апаран".

Як повідомляє облуправління поліції Закарпатської області, чоловіка, який підозрюється у вбивстві, затримано. 

За даними правоохоронців, на місці події було встановлено, що директора підприємства було вбито на території ТОВ у власному службовому кабінеті.

"54-річного чоловіка вбив 59-річний мешканець Ужгорода. Поліція встановила, що чоловіки посварилися, під час з’ясування стосунків, один вистрілив чотири рази в іншого, в результаті чого той помер на місці. Підозрюваного затримано на місці злочину", - повідомили у поліції.

З місця події вилучено пістолет калібру 7,65 мм з одним патроном, з якого стріляв підозрюваний.

Вирішується питання про відкриття провадження за ст. 115 КК  "умисне вбивство", правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

За неофіційною інформацією, вбивство сталося на тлі особистісного конфлікту. 

 
 
Фото - прес-служба поліції Закарпатської області

Українська правда 

Теми: Закарпаттяполіція
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