Бойовики обстріляли Залізне з окупованої шахти, поранено жінку

На Донеччині бойовики обстріляли з мінометів н.п. Залізне, внаслідок обстрілу зазнала поранень 48-річна місцева мешканка.

Про це ввечері 16 жовтня повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

За даними голови військово-цивільної адміністрації Торецька Ярослава Руденка, обстріл розпочався приблизно о 14:00.

"З мінометів терористи вели вогонь з окупованої ними території - з шахти Гагаріна. Обстріл тривав близько 40 хвилин, осколкових пошкоджень зазнали 15 приватних помешкань", - йдеться у повідомленні.

Жінка 1969 року народження отримала поранення в область шиї та тулуба, її прооперовано у Торецькій міській лікарні, її стан стабільний.



