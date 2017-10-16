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Бойовики обстріляли Залізне з окупованої шахти, поранено жінку

Понеділок, 16 жовтня 2017, 18:50

На Донеччині  бойовики обстріляли з мінометів н.п. Залізне, внаслідок обстрілу зазнала поранень 48-річна місцева мешканка.

Про це ввечері 16 жовтня повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський. 

За даними голови військово-цивільної адміністрації Торецька Ярослава Руденка, обстріл розпочався приблизно о 14:00.

"З мінометів терористи вели вогонь з окупованої ними території - з шахти Гагаріна. Обстріл тривав близько 40 хвилин, осколкових пошкоджень зазнали 15 приватних помешкань", - йдеться у повідомленні.

Жінка 1969 року народження отримала поранення в область шиї та тулуба, її прооперовано у Торецькій міській лікарні, її стан стабільний.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТОДонбасжертви
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