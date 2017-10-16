Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Бойовики збільшили кількість обстрілів на донецькому напрямку

Понеділок, 16 жовтня 2017, 20:59

У понеділок у зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 12 разів, українські військові відповідали вогнем з піхотного озброєння. 

Про це ввечері 16 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

Найбільше обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку. Зокрема обстріли з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі велися по силах АТО біля Авдіївки та шахти Бутівка.

"Двічі під вогонь зі стрілецької зброї потрапили позиції сил АТО біля Кам’янки, неподалік Артемового, де укріплень української армії немає, було випущено 4 міни калібру 82 мм.", - повідомили у штабі.

На приморському напрямку бойовики обстріляли підступи до Старогнатівки з протитанкового гранатомету, біля Водяного і Павлополя застосовували стрілецьку зброю.

На луганському напрямку біля Новоолександрівки терористи вели вогонь з великокаліберних кулеметів. 

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: