Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежі в Португалії та Іспанії: 39 загиблих

Вівторок, 17 жовтня 2017, 02:35
Пожежі в Португалії та Іспанії: 39 загиблих
Twitter

У результаті масштабних лісових пожеж у Португалії та сусідніх районах Іспанії загинуло щонайменше 39 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією Reuters, уряд Португалії попросив міжнародної допомоги та оголосив надзвичайний стан.

Також повідомляється, що місцеві опозиційні партії та ЗМІ різко розкритикували уряд за те, що той не зміг запобігти новій хвилі смертельних пожеж після літнього вогню у червні. Тоді загинуло 64 людини.

Водночас міністр внутрішніх справ Португалії Константа Урбано да Соуза заявила, що проблема могла виникнути через зміну клімату.

"Ми стикаємося з новими погодними умовами. У епоху зміни клімату такі катастрофи стають реальністю у всьому світі", – наголосила вона.

Як відомо, у неділю у Португалії зафіксували 500 лісових пожеж.

Теми: ІспаніяПортугаліястихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: