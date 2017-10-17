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НАЗК взялося за декларацію заступника голови фракції Опоблок

Вівторок, 17 жовтня 2017, 13:36

Національне агентство з питань запобігання корупції почала повну перевірку електронних декларацій заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрія Воропаєва та прокурора Луганської області Володимира Янка.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відповідне рішення агентство ухвалило на своєму черговому засіданні у вівторок.

Загалом НАЗК перевірить декларації за 2015 та 2016 роки від 22 осіб, серед яких також заступник мера Вінниці Сергій Матусяк та голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук.

Щодо 18 з них були отримані скарги від громадськості та державних органів, в яких йдеться про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей. У цей перелік входять і Воропаєв з Глуханчуком. Ще чотирьох перевірять відповідно до вимог закону про запобігання корупції. У цьому списку - Янчук і Матусяк.

"Перевірка зазначених декларацій триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття відповідного рішення", - зазначається у рішенні агентства.

Українська правда

Теми: Верховна РадаНАЗКдеклараціїкорупція
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