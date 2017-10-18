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АТО: Бойовики б'ють з мінометів, 2 бійців ЗСУ загинули, 4 поранено

Середа, 18 жовтня 2017, 07:59
АТО: Бойовики б'ють з мінометів, 2 бійців ЗСУ загинули, 4 поранено

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 44 рази порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій загинули двоє українських воїнів, ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

"Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією", - йдеться у повідомленні.

Як і вдень, після 18 години противник продовжив активні обстріли позицій ЗСУ вздовж усієї лінії розмежування на Донецькому напрямку. 

Так, ввечері бойовики декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО біля Авдіївки, шахти Бутівка, Новоселівки Другої, Троїцького та Майорська. Декілька разів ворог застосовував стрілецьку зброю на підступах до Пісків і Кам’янки.

А близько 18 години унаслідок мінометного обстрілу неподалік Зайцевого загинув один український воїн. 

На Приморському напрямку "гарячою точкою" залишаються околиці Мар’їнки. Тут ввечері бойовики знову відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО, використовуючи цього разу міномети калібру 82 міліметри, протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю.

У штабі повідомили, що тут українські захисники симетрично відповіли ворогу. Але у результаті цього протистояння отримали поранення двоє українських бійців.

Крім того наприкінці доби проросійські найманці із 120-міліметрових мінометів били по опорних пунктах української армії біля Гнутового, а з 82-міліметрових на підступах до Лебединського.

Також ввечері на Приморському напрямку отримали поранення двоє військових ЗСУ унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

На Луганському напрямку обстрілів було найменше. Проте біля Новоолександрівки бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри та озброєння БМП. А під вогонь стрілецької зброї ворога потрапили позиції ЗСУ біля Кримського і Попасної.

У штабі зазначили, що сили АТО 38 разів відповідали ворогу, використовуючи увесь спектр піхотного озброєння.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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