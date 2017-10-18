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ОБСЄ зафіксувала танки бойовиків недалеко від Донецька

Середа, 18 жовтня 2017, 09:21

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували, як бойовики розвантажували з тягачів шість танків невстановленого типу в районі окупованого села Зернове, в 70 км від Донецька.

Про це повідомляє прес-служба місії.

"Команда СММ помітила, як з тягачів розвантажували 6 танків (невстановленого типу) в районі підконтрольного "ДНР" с. Зернове (70 км на південь від Донецька), в зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Крім танків, команда СММ також бачила приблизно 18 бойових машин піхоти (БМП-2), які були оцінені як нові або відремонтовані, і ще 12 вантажівок військового типу.

Спостерігачі зафіксувала наявність мін, зокрема на схід від Попасної, де раніше Місія відзначала проведення робіт з розмінування.

В окупованих районах, за межами відповідних ліній відведення, команда СММ помітила наявність 6 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) і 6 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм). Також спостерігачі констатували відсутність 12 мінометів (одинадцяти ПМ-38 і одного 2Б11).

СММ зафіксувала наявність бойової броньованої машини і свіжих слідів броньованої техніки в зоні безпеки. 14 жовтня безпілотник СММ зафіксував нерухомий бронетранспортер (БТР-60 або БТР-70) поблизу Золотого.

У непідконтрольних Києву районах спостерігачі бачили свіжі сліди від не менше 3 БМП-2 в районі між південною околицею смт Бойківське (кол. Тельманове, 67 км на південний схід від Донецька) і автодорогою Т0508, що веде на південний захід у напрямку до с. Набережне (77 км на південь від Донецька).

Також СММ бачила свіжі сліди від декількох БМП-2 на ділянці між дорогою Т0508 і дорогою в с. Луково (72 км на південь від Донецька).

Разом з тим спостерігачі констатували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення їх кількості в Луганській області в порівнянні з попередньою добою.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТООБСЄ
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