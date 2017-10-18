Януковичу дозволили залишитися в Росії ще на рік

В МВС Росії продовжили право на тимчасовий притулок для екс-президента України Віктора Януковича до 26 жовтня 2018 року.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на адвоката Януковича Віталія Сердюка.

"Причинами, що стали підставою для притулку, є політичне переслідування і загроза життю на території України. Вони не відпали, в зв'язку з чим і було продовжено термін дії документа", - пояснив адвокат.

За його словами, варіанти набуття громадянства або дозволу на проживання в Росії Янукович не розглядає. "Тільки тимчасовий притулок в повернення на територію України", - підкреслив Сердюк.

За інформацією видання, Янукович не отримував російського громадянства або дозволу на проживання та немає намірів робити це в майбутньому. Відомостей про це немає ні в одному з обліків МВС.

Зазначається, що термін дії документа на проживання в Росії, отриманого в жовтні 2015 року, закінчувався 26 жовтня 2017 року. Жодних інших документів для легального перебування в Росії в Віктора Януковича немає.