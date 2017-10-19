На Одещині упіймали інтернет-агітатора, яким керували з ОРДЛО

СБУ затримала в Одеській області чоловіка, який через російські соцмережі розповсюджував антиукраїнські матеріали.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці зафіксували, що чоловік, що мешкає у місті Березівка, регулярно розміщував на веб-сторінках антиукраїнські матеріали із закликами до розколу України та популяризував терористичні організації "ДНР" та "ЛНР".

"Інформацію агітатор отримував від куратора з тимчасово окупованих бойовиками територій та розповсюджував за "гонорари", - повідомляють у спецслужбі.

Під час обшуків на роботі та вдома у зловмисника СБУ вилучила комп’ютерну та мобільну техніку з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 110 ККУ "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Вирішується питання щодо оголошення агітатору про підозру. Триває досудове слідство.

Українська правда