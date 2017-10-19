Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині упіймали інтернет-агітатора, яким керували з ОРДЛО

Четвер, 19 жовтня 2017, 14:43

СБУ затримала в Одеській області чоловіка, який через російські соцмережі розповсюджував антиукраїнські матеріали.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці зафіксували, що чоловік, що мешкає у місті Березівка, регулярно розміщував на веб-сторінках антиукраїнські матеріали із закликами до розколу України та популяризував терористичні організації "ДНР" та "ЛНР".

"Інформацію агітатор отримував від куратора з тимчасово окупованих бойовиками територій та розповсюджував за "гонорари", - повідомляють у спецслужбі.

Під час обшуків на роботі та вдома у зловмисника СБУ вилучила комп’ютерну та мобільну техніку з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 110 ККУ "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Вирішується питання щодо оголошення агітатору про підозру. Триває досудове слідство.

Українська правда

Теми: СБУДонбасРосіякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: